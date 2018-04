– Da jeg flyttet til Oslo, var jeg 19 år og nokså ubereist. Alt jeg hadde sett var Kjerringøy og campingplasser i Nord-Sverige. Plutselig bodde jeg i Bygdøy allé. Det var en tøff overgang. Oslo kan være litt brutal, du må liksom bare finne ut av ting selv. Jeg kan huske at jeg gikk rundt i byen med papirkart, fra Bygdøy til Grønland, og måpte over de store forskjellene. Og at jeg følte meg liten og litt «lost».

Men: Oslo ga meg også mestringsfølelse. Oslo har utvidet horisonten min og gjort meg tøffere, men også tatt varmt imot meg. Ja, folk haster forbi hverandre på gaten uten å se hverandre i øynene, men når du kommer i prat, opplever jeg Oslofolk som rause og tolerante.