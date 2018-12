TV-prest Silje Kivle Andreassen: – Har du fordommer mot Holmlia, så ta deg en tur. Da blir du omvendt.

«Både julaften og 1. juledag overfører NRK1 gudstjenester fra Holmlia kirke. I en så flerkulturell bydel passer det ekstra godt at sendingene heter Grenseløs jul. Blant de medvirkende er Holmlia-skolenes Musikkorps; det er blitt veldig bra. I det hele tatt blir musikken garantert flott: Kirkemusiker Hans Olav Baden er veldig, veldig dyktig og vårt sterkeste kort.

Hvor mange som feirer jul her i området, vet jeg ikke. Det er nok mange, for på julaften i fjor ble kirken så full at ikke alle fikk plass. I år, for første gang, holder vi derfor to julaften-gudstjenester.