– Jeg får høre at jeg er uegnet som mor, at jeg ikke fortjener å ha barn, at jeg er ei fitte, et undermenneske, at jeg har krenket mennesker, slått folk konkurs og bedrevet maktmisbruk. Akkurat nå synes jeg det er ganske jævlig. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.

De siste dagene har Tonje Brenna, som er gruppeleder i Akershus Arbeiderparti, fjernet over 300 meldinger og blokkert en håndfull personer fra Facebook. Det har hun gjort fordi de har skrevet ubehagelige, til dels hetsende, på et innlegg hun skrev om at fotografen som skal ta barnehagebilder av sønnen tilbyr retusjering av kviser og sår. Brenna mener at barnebilder ikke skal retusjeres.