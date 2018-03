Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken.

Min mann og jeg har levd sammen i noen år og har barn sammen. Forholdet har vært turbulent nesten fra starten av: Jeg unnlot å lytte til min indre stemme da jeg i begynnelsen merket at han hadde svært vanskelig for å snakke om alvorlige temaer og følelser, samt at han utvilsomt hadde problemer med samlemani. Jeg tenkte nok at han trengte en som kunne hjelpe ham med å rydde opp – både inni seg og i tingene rundt. Dette er imidlertid ikke blitt bedre.