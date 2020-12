Foto: Signe Dons Kjæresten til Ari Behn fikk en melding bare få dager før han tok sitt eget liv. Den var full av håp og fremtidstro. Espen Rostrup Nakstad klarte kunststykket å bli en høyt elsket byråkrat. Raymond Johansen ble mannen som måtte stenge en hel by. Herman Flesvig laget en TV-suksess. Legen Andreas Engvig mente han hadde funnet oppskriften på god hukommelse. A-magasinet Møt menneskene som preget 2020

Hver uke møter Aftenpostens journalister menneskene som på ulike måter preger nyhetsbildet og samfunnsdebatten.

Her er A-magasinets mest populære menneskemøter fra året som gikk:

Ari Behns kjæreste: – Ari fant ikke balansen, hverken i livet eller i hodet sitt

Foto: Signe Dons

1. juledag i fjor hadde hun en dårlig følelse. Hun prøvde å få tak i kjæresten Ari på telefonen. Men han svarte aldri.

Ebba Rysst Heilmann forteller om Aris frykt for å skuffe. Angst for å mislykkes og redsel for at kroppen skulle svikte:

Les også Ari Behn tekstet kjæresten noen få dager før han tok sitt eget liv. Meldingen var full av håp og fremtidstro.

Espen Rostrup Nakstad: – Når det røyner på har vi en veldig god evne til å trekke sammen i Norge

Foto: Stenersen, Tor / e-mail

Bare noen uker etter nedstengingen av Norge, møtte journalist Hilde Lundgaard Espen Rostrup Nakstad. Han hadde akkurat gått fra jobben som overlege og forsker til å bli hele landets assisterende helsedirektør.

Men Nakstad vet mer om å stå i kriser enn de fleste. Én av dem er å miste en tvillingbror:

Les også «Fung.ass.» Espen Rostrup Nakstad har klart kunststykket å bli en høyt elsket byråkrat

Beate Grimsrud: Ville skrive en historie som kanskje kunne få oss til å forstå maktesløsheten

Foto: Simon Rehnström / Simon Rehnström

– Vi kan ikke kreve at andre skal forstå. Det eneste andre forstår, er sin egen redsel, sa Beate Grimsrud. Vi pratet med henne bare noen uker før hun døde. Et livsbejaende møte der et Skype-bilde, trolig i ren begeistring, ble sendt inn i en lang 360 graders loop før det roet seg i taket:

Les også Ville skrive en historie som kanskje kunne få oss til å forstå maktesløsheten

Nils Christian Nordhus: – Det er veldig lett å bli forledet av bedragere

Foto: Espedal, Jan Tomas

Julaften satt advokat Nils Christian Nordhus i den svarte skinnstolen på kontoret, slik han har gjort hver julaften de siste ti årene.

Hjemreisen til den IS-siktede kvinnen og hennes to barn var nær forestående. Nå gjensto bare de siste nervepirrende detaljene, men det var det få som visste noe om. Selv ikke kollegene på kontoret.

I dette portrettet forteller forsvareren historien om hjemreisen. Og om da han ble bedratt av faren og satt igjen med milliongjeld.

Les også Forsvarer den IS-siktede kvinnen: – Jeg har hatt en voldsom intensitet. Helt i grenseland.

Herman Flesvig: – Ingen blir så lei seg som meg. Men ingen blir så glad som meg.

Foto: Paal Audestad

18 år gammel fikk han ADHD-diagnosen. Men pillene gjorde ham slapp. «Du virker jo som du har hatt et slag», fikk komiker Herman Flesvig høre. Møt ham her i dette portrettet:

Les også – Ingen blir så lei seg som meg. Men ingen blir så glad som meg.

Olaug Bollestad: – Noen tror jeg er dum fordi jeg snakker et enkelt språk

Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Det finnes politikere som snakker så uklart at de får merkelappen «tåkefyrste». Andre folkevalgte hegner strengt om sitt privatliv.

I motsatt ende av begge skalaer finner du Olaug Bollestad. I dette intervjuet forteller hun om bildet som gikk viralt.

Les også Andre boller

Raymond Johansen: Mannen som stengte en hel by

Foto: Stenersen, Tor

Tidene var så tøffe, sa Raymond Johansen, at han måtte frem det viktigste han lærte etter 22. juli. Vi møtte byrådslederen i Oslo da kriseberedskapen var på øverste nivå, og han hadde overtatt styringen:

Les også Mannen som stengte en hel by

Virusekspert Ørjan Olsvik: – I samfunnsmessige konsekvenser er epidemien historisk

Foto: Ketil Blom Haugstulen

I 37 år hadde den energiske 65-åringen jobbet med alt fra kolera til ebola. Så kom korona, og professor Ørjan Olsvik ble etterspurt av mange. Vi møtte ham like før nedstengingen av landet:

Les også Han har kjempet mot epidemier, mistet kone og datter, sett mennesker gå i oppløsning av ebola. Så kom korona.

Andreas Engvig mener han har funnet oppskriften på god hukommelse

Foto: Stenersen, Tor

Lege, hjerneforsker og forfatter Andreas Engvig var lei av myter om hva som bedrer hukommelsen. I stedet kom han med tre klare råd.

Les også Vil røske opp i myter om hva som gir bedre hukommelse

Thomas Seltzer: – Jeg har alltid hatt psykopatiske trekk blandet med mye samvittighet.

Foto: Stenersen, Tor

Thomas Seltzer ble så opprørt over trangsynte, norske USA-eksperter at han lagde sin egen dokumentarserie om fødelandet. Møt ham i dette portrettet fra i høst: