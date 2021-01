Ikke alle reiser kan gjennomføres for tiden. Så hvorfor ikke ta en fottur langs Rings 3 … … veien som deler Norge i to. A-magasinet Oslo Alle snakker om hva som er innenfor og utenfor Ring 3. Men ingen spør hva som er PÅ Ring 3.

Oslos Ring 3. Noen er innenfor, andre er utenfor. Vi tok ringen til fots for å lære mer om denne helt sentrale skillelinjen i norsk politikk.

Alle steder har sin sjarm. Enkelte steder tar det bare litt ekstra tid å oppdage den, som når man en tidlig morgen står i vintervått, nedsøplet gress under en av betongbroene i Fornebukrysset og ser på strømmen av biler som forsvinner inn i Granfosstunnelen.

Slik er det altså den starter. Oslos Ring 3. Veien som er blitt så mye mer enn en vei.

For det går en distriktsbølge over landet. Der folk før hadde høner å plukke med kaffe latte-drikkerne på Grünerløkka og sånne som aldri hadde satt bena nord for Sinsenkrysset, er det nå Ring 3 som er saken.

Utenfor ringen, som før het Store Ringvei, og som ligger som en krummet pølse rundt hovedstaden, bor folk flest. Innenfor ringen er det makten og kultureliten og de livsfjerne elsparkesyklistene som holder til.

Den kan oppleves grov, denne todelingen, kanskje på grensen til det lettvinte, men nå skal den ihvertfall undersøkes. Til fots.

Aftenpostens journalist er klar for å ta fatt på Ring 3 fra vest til øst.