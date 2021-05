Foto: Tom Kolstad Per Fugelli hadde en drøm. Han ville gjøre noe spesielt ut av den gamle, nedlagte vanntanken på Røst. Det rakk han ikke før han døde. Nå har andre overtatt prosjektet «Pers huskestue» A-magasinet Per Fugelli Da Per Fugelli så den gamle vanntanken i nord, fikk han en idé

Per Fugelli døde før han fikk fullført sitt store øyprosjekt i Lofoten. Arven er overtatt.

Nå nettopp

Som så mange andre ideer, startet også denne som en spøk. Per Fugelli og kona Charlotte gikk tur fra feriehuset sitt på Røst i Lofoten, og på veien beundret de enda en gang det 15 meter høye vanntårnet som i mange tiår hadde skaffet røstværingene ferskvann.

«For et tilfluktssted det kunne vært for oss når barnebarna herjer som verst», husker Charlotte at ektemannen sa.

Som så mange andre løse tanker satte også denne seg, men den endret karakter underveis. Hva om det tomme tårnet virkelig kunne brukes til noe? Hva om det kunne bli et sted åpent for alle, et sted for refleksjon og ettertanke?

