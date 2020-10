A-magasinet Matskolen Smaken av New York er ikke lett å finne i Norge. Men du kan lage den selv.

Da Meg Ryan simulerte orgasme i filmen Da han møtte henne, skjedde det over en pastrami. Det er ikke så lett å finne en god pastrami her til lands. Men det er ingen heksekunst å lage den selv.

Henrik J. Henriksen Kokk og medeier i flere restauranter i Oslo.

Nå nettopp

Hva er autentisk amerikansk mat? Spørsmålet er helt feil i en nasjon som er så til de grader sammensatt. Bortsett fra urinnvånernes mat er all amerikansk mat kommet hit med innvandrere. Å si at hamburger er mer amerikansk enn chop suey, er tøv. Begge deler ble første gang laget her, men av amerikanere fra forskjellige kulturer.

Når noen sier USA til meg, sier jeg New York. Da får jeg ofte høre at det ikke er representativt for hele landet. Men byen kunne ikke ha ligget noe annet sted enn i nettopp USA. Å si at NY er Amerikas kulturelle hovedstad, er ikke å ta munnen for full av pretzels. I hvert fall ikke for oss utlendinger som ser byen mest på film.