I 2020 hadde en tur med et spesielt navn flest treff på ut.no

11 menn skal gå på ski fra Hardanger til dronning Sonja. Først må de på treningstur rundt Hallingskarvet.

Tusenvis av blinkende stjerner på en nattsvart himmel. Ikke en sky i sikte. Slik ser treningsarenaen ut for rekken av bomullskledde menn som har gått av toget på Finse stasjon. Fjellskiene spennes, pulkene sadles, og togskinnene krysses. Med Hardangervidda i ryggen forsvinner de opp mot Hallingskarvet.

– Å sette egne spor er det nobleste av all turvirksomhet, sier Arne-Kristian Glück-Teigland.

Han går fremst i gruppen og setter sin ære i å lage et pent spor gjennom snødekket.

Til tross for at Norge er et av verdens flotteste land for fjellski, dras de fleste av oss mot maskinkjørte løyper. De siste sesongene er det solgt mellom 280.000 og 400.000 par langrennsski i Norge. For fjellski ligger tallet rundt 35.000, ifølge bransjeorganisasjonen Sportsbransjen og skiprodusent Åsnes.