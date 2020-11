Foreldrekoden: – Jeg stengte andre ute. Jeg tenkte meg inn i en mørk tilstand.

Karoline Thorbjørnsen overlevde selvmordsforsøk som 16-åring. Lytt til hennes råd til tenåringsforeldre.

Hun var timer unna det aller verste som tenåring. I dag er Karoline Thorbjørnsen på et godt sted. Foto: Privat

2. nov. 2020 14:56 Sist oppdatert nå nettopp

Når er ungdommene «bare» lei seg? Og når er det fare på ferde?

Ungdomsdepresjoner og selvmordstanker er temaet i ukens utgave av Foreldrekoden.

Hør episoden her:

Podkasten er også tilgjengelig i Itunes og andre podkastspillere, som Spotify.

Psykolog Hedvig Montgomery sier at det er vanskelig å skille ut hva som er normale humørsvingninger, og hva som kan være anspor til noe mørkere.

– På et nivå har «alle» tenåringer det dårlig. Alle tenåringer blir i tvil om seg selv, om de vil komme til nytte, om de er bra nok, sier hun.

I ukens episode kommer hun med råd om hvilke tegn du kan se etter om du er bekymret for ditt barn.

Ville ikke være annerledes

– Jeg stengte andre ute. Jeg tenkte meg inn i en mørk tilstand.

Det sier Karoline Thorbjørnsen (26), som kaller seg en «survivor». For ti år siden forsøkte hun å ta sitt eget liv.

Thorbjørnsen sier de gryende, negative tankemønstrene startet på videregående. Hun hadde et sterkt ønske om å «være som alle andre», men en medfødt sykdom gjorde at hun ofte følte seg annerledes.

– I tillegg oppnådde jeg ikke de resultatene jeg skulle ha. Det var en håpløshetsfølelse. Én dag bestemte jeg for at «nå er det nok».

Karoline Thorbjørnsen (26) er leder av rådgivningstjenesten Psyktærlig. Hun gir råd og støtte til unge som sliter med psykiske utfordringer. Foto: Privat

Les også Foreldrekoden – her er alle episodene

– Spilte et skuespill

Hun klandrer ingen for at det holdt på å bære galt av sted med henne for ti år siden.

– Jeg tror egentlig ingen kunne gjort noe tidligere. Jeg vet at jeg stengte helt av og spilte et skuespill utad om at jeg var kjempelykkelig.

I dag er hun lykkelig mamma til en to år gammel gutt. Hun er leder av rådgivningstjenesten Psyktærlig, som gir råd og støtte til unge som sliter med tunge tanker.

I episoden kommer hun, i likhet med Hedvig Montgomery, med flere konkrete råd til tenåringsforeldre. Ett av dem:

– Vær nysgjerrig på ungdommen din!

Fakta Trenger du noen å snakke med? Akutt selvmordsfare: 113 Legevakt: 116117 Kirkens SOS Telefon: 22 40 00 40. Nettsted: kirkens-sos.no Mental helse Telefon: 116 123. Nettsted: sidetmedord.no Mer informasjon om krisetelefoner og nettsteder finnes på Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebyggings informasjonssider: nssfinfo.no Vis mer

Gjør som nesten 30.000 andre foreldre: Bli med i Foreldrekodens Facebook-gruppe

Følg oss gjerne på Instagram