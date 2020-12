A-magasinet Matskolen Dette kan du bruke ribberestene til Håper du får mye ribbe til overs, for du har mye å lage!

Henrik J. Henriksen Kokk og medeier i flere restauranter i Oslo.

Jeg vet jeg har sagt det før, men det finnes ingen stykningsdel på noe dyr som har like mange uttrykk som den marmorerte svineribben. Problemet er at vi kun forbinder den med jul.

Så lag dobbel porsjon, lag trippel eller hvor mye ovnen kan bære. For her får du noen oppskrifter, triks og ideer som gjør at du kan servere ribbe hele året. Det fortjener den.