A-magasinet Siste ord Bygdefolket tror Oslo er Karl Johan og Jernbanetorget Der bygda gjør meg matt i pelsen og blek i psyken, frembringer byen jubel i bringa.

Guro Hoftun Forfatter og journalist

Lars Fiske Illustratør

41 minutter siden

Jeg er nyforelsket i byen min. Selv etter 25 år, sier jeg ikke at jeg kommer herfra, men fra bygda jeg forlot som 18-åring. Det er på tide med en hyllest til Oslo.

Det føles forbudt å si det, men der bygda gjør meg matt i pelsen og blek i psyken, frembringer byen jubel i bringa. Når en fyr med rastafletter og papegøye på skulderen sykler forbi meg en sommerdag på Grünerløkka, kjenner jeg et lykkeblaff. I fjor sommer sto fiskerne langs Akerselva og dro opp svære lakser. Jeg er i skogen på 20 minutter og ved fjorden på et kvarter. Det er kanskje ikke slik Oslo-kritikerne ser for seg bylivet?