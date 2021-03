Amalie (21): – Ensomhet og bekymring. Hvis dette året skulle vært en bok, så hadde det vært tittelen. Olav (18): – Man merker veldig fort hvem som er nære venner Imre (15): – Hverdagen føles litt meningsløs A-magasinet Ungdom Kjell Aksel (16) har ikke vært hjemme hos en eneste venn siden mai

De skulle ut og erobre verden. Isteden sitter de unge inne og venter på livet.

11. mars 2021 15:45 Sist oppdatert nå nettopp

Savner pappa

I mange år har det vært helt uproblematisk å ha delt bosted. Så måtte Eeden (17) plutselig velge.

Livet som pendler startet i ung alder for Eeden Amalie Bech Yusuf (17). Hun har aldri hatt foreldre som bor sammen.

For Eeden var det uproblematisk, egentlig litt deilig. Det var en frihet i det. En kjapp 40-minutters togtur unna. Hoppe på toget. En uke i Oslo her, en uke i Son der. En familie her, en familie der.

Men nå er hun på stedet hvil. Moren og stefarens kjellerleilighet på St. Hanshaugen med to søsken på fem og syv år er blitt den nye hverdagen.

Turene til faren og de to små brødrene der stoppet opp. Skole i Oslo annenhver dag, rødt nivå, karantene, smittefare, kollektivtransport, venner. Det har bare vært enklere å bli i Oslo, tror Eeden. Mindre risiko å holde seg på ett sted.

Faren som hun har et så tett bånd med. Allerede under første lockdown kjente hun det. Savnet kom nesten kontant.

Eeden har ofte en klump i magen. Her forteller hun hvorfor:

