Hun vokste opp på et slott med 14 bad og 17 doer. Sånn sett er det mer beskjedne forhold her, i den Arneberg-tegnede praktvillaen på Bygdøy, hvor den snart 83 år gamle enken etter «tobakkskongen» Johan Henrik Andresen lever et stille liv bak portene. Omgitt av gamle kunstskatter, 50 mål privat park og flekkfrie persiske tepper.

– Dette er julerommet.