Sykkelfeire i Danmark? Det er mange fordeler ved å legge den utenom høysesongen

– Er det en Jack Russell? Har dere sett Felix og vagabonden, TV-serien om han som mister jobben og huset sitt og velger å sykle Danmark rundt med hunden? smiler damen sist i førtiårene, mens hunden vår Banjo ivrig slikker tærne hennes.

Vi har ikke sett TV-serien. Det er likevel ikke vanskelig å forstå hvorfor hun nevner den, for så snart toget vårt har dunket gjennom et morgentrøtt, regntungt Nord-Jylland mellom fergebyen Frederikshavn og Aalborg, skal Banjo trone bak på sykkelen. Sammen med Siri og meg skal han leve vagabondlivet på to hjul i en snau uke. Lenge nok til å få en smakebit på frihetsfølelsen, men uten at avstanden til våre trygge liv blir for overveldende.