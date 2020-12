10 av A-magasinets mest leste saker i 2020

Angelica Sophie Thorsen (24) skiftet kjønn. Leteaksjon Norge aldri glemmer. Even Søraunet (4) har ikke mange år igjen. Dette er noen av A-magasinets mest leste saker fra året som har gått.

A-magasinets Redaksjon

Nå nettopp

1. Unge deler rus og overdoser på Snapchat

I november kunne A-magasinet avdekke et raskt voksende Snapchat-miljø der norske ungdommer deler fra mørke hverdager fylt med rus, selvmordstanker og ensomhet.

I to måneder fulgte vi 32 Snapchat-profiler. Ni av dem har vi selv snakket med. Mange bor på institusjoner eller i fosterhjem.

Foto: Stig B. Hansen

Følgerne er barn nede i 13-årsalderen. Hvem som helst kan se det skadelige innholdet de deler.

Nora er en av ungdommene. Les hvorfor hun deler livet sitt helt ufiltrert her:

Les også – Jeg vil vise hvordan det er å leve slik jeg lever. Så usminket som mulig – før jeg dør.

2. Ingen vet hvor lenge Even (4) har igjen å leve

Historien om lille Even Søraunet er en av A-magasinets sterkeste saker i 2020.

Foreldrene merket tidlig at noe var galt, men forsøkte å feie det bort.

«Det er sikkert ikke noe alvorlig,» sier Beate og Sigurd Søraunet til hverandre. Men ettersom månedene går, blir det umulig å unngå: Utviklingen hans går nesten bakover.

Foto: Paal Audestad

Even er et av 4000 barn som lever med livstruende sykdommer i Norge. Moren har sluttet i jobben for å ta vare på sønnen sin hjemme på gården i Trøndelag.

Foreldrene mener de ikke har fått god nok hjelp. Les hvorfor her:

Les også Et lite liv

3. Hvor galt kunne «bunkerfesten» i Oslo gått?

Det kunne blitt en av de verste ulykkene vi har sett på mange år. Bare flaks førte til at ingen døde.

I en bunkers under jorden på St. Hanshaugen i Oslo hadde det en lørdagskveld i september samlet seg over 200 ungdommer for å feste. «Rave cave» kalte arrangørene det.

Foto: Jan Tomas Espedal

Problemet var at musikk og lys ble styrt av et bensinaggregat. Slik ble bunkeren i løpet av kvelden fylt med eksos. Flere av ungdommene ble kullosforgiftet.

En av dem var «Lukas». Han fikk varige skader: – Livet hans er satt flere år tilbake. På grunn av hjerneskaden er det vanskelig for ham å jobbe eller studere.

Aftenposten kartla hva som kunne skjedd om ungdommene ble på festen i noen minutter til. Les saken her:

Les også Minuttene før katastrofen

4. Sofie (24) tjener 30.000 i måneden på å date eldre, rike menn

Sugardating er et fenomen hvor unge kvinner eller menn dater eldre kvinner eller menn mot å få penger, gaver eller annen betaling.

I mars skrev vi om 24 år gamle «Sofie» som er en aktiv sugarbaby. Hun har åtte til fire-jobb, og i helgene drar hun på byen og danser som mange andre på hennes alder.

Foto: Paul S. Amundsen

Men i leiligheten hun leier i Bergen, er det spor etter en del av livet hennes som bare noen få, nære venner vet om:

Designvesker og dyre sko. En klokke til 40.000. En svart notatblokk med håndskrevne tall og bokstaver.

Dato for når de møttes. Mannens initialer. Hvor mye penger hun fikk. Og en stjerne hvis de hadde sex.

Vi har også intervjuet flere sugardaddies. Les saken her:

Les også Sofie (24) tjener 30.000 i måneden på å date eldre, rike menn

5. Ingen har klart å stanse de to brødrene Hamza (15) og Ahmed (16)

I april publiserte vi en sak med flere kapitler. Mange måneders arbeid for å finne ut: Hvorfor har ingen klart å hjelpe og stanse to av Oslos verste ungdomskriminelle?

136 politianmeldelser.

112 bekymringsmelder til barnevernet.

Ran, trusler, vold og narkotikasalg

Foto: Stig B. Hansen

I Oslo er mange redde for dem. Lærere er blitt syke. Familier har ønsket å flytte fra nabolaget. I lang tid har andre kriminelle vært ute etter å ta dem.

Både politiet og barnevernet frykter at de to brødrene kan komme til å drepe eller bli drept. Les saken her:

Les også To brødre

6. Vi tok alt for gitt. Så kom en torsdag i mars.

Denne saken brakte mange følelser med seg, både for oss i redaksjonen og leserne. En slags dagbok fra den historiske dagen i Norge: Da landet «stengte» 12. mars.

Tomme klasserom, tomme barer, tomme treningssentre. Generell tomhet.

Foto: Paal Audestad

– Først kom den uvirkelige dagen. Så ble det enda verre, skriver journalist Robert Veiåker Johansen i saken.

Og det kan vi alle skrive under på at det ble. Les saken og se de ikoniske bildene her:

Les også Korona-dagboken: «Det er tomt her. Ut av ingenting vokser det frem en følelse av savn.»

7. – Kjære Gud, kan jeg våkne opp som jente med langt hår i morgen?

I starten av 2020 fortalte vi historien til Angelica Sophie Thorsen (24) fra den lille sørlandsbyen Risør. En sak om å skifte kjønn. Og identitet.

Siden hun var liten, hadde hun følt seg annerledes enn de andre barna. Da hun ble 21 år, kunne hun endelig få operasjonen som fjernet penisen hun hadde hatet i alle år.

Foto: Torgeir Strandberg

Etter en lang kjønnskorrigerende operasjon i 2017 våknet Angelica etter hvert opp fra narkose.

«Vil du se?» spurte sykepleierne.

«Fy faen, hva er dette?» husker hun at hun tenkte.

Årene etter operasjonen ble ikke som Angelica forventet. Les hele hennes historie her:

Les også KVINNEKAMPEN

8. «Det har skjedd en ulykke, jeg har akkurat drept noen»

Ordene kommer fra Mariell Karlsen, den gang 19 år gammel. På telefon prøver hun å forklare sjefen sin hva som har skjedd.

Foto: Tobias Willumstad Myrland

I bilen foran henne sitter to tilsynelatende livløse personer.

Hun var midt i læretiden som yrkessjåfør og hadde hele karrieren foran seg.

Så ble hun dømt for drap på jobb. Les saken her:

Les også «Det har skjedd en ulykke, jeg har akkurat drept noen. Nå er livet mitt over.»

9. Funnet som rystet hele Norge

De leter etter en eldre mann. 76 år, cirka 1,70 høy. Det de til slutt finner, er noe helt annet.

Det er ti år siden funnene i Gjersjøen. I sommer møtte vi folk som på en eller annen måte var involvert i leteaksjonen. Vi ville høre hvordan de opplevde det hele. For ingen har glemt.

Foto: Stig B. Hansen

– Ikke i min villeste fantasi hadde jeg klart å forutse hvordan det skulle utvikle seg, forteller Thomas Johannesen, frivillig aksjonsleder i Røde Kors.

Les om leteaksjonen ingen glemmer her:

Les også Leteaksjonen de aldri glemmer

10. Tre korona-syke forteller

Hvordan er det å være koronasmittet? I slutten av mars intervjuet vi tre personer som var innlagt.

En av dem var Ørjan Vik (46) som ble smittet på skiferie i Østerrike. Han var innlagt på Haugesund sykehus i 12 dager, hvorav fire på intensivavdelingen.

Den første uken beskriver han bare som en mild influensa. Men så ble han verre.

– Det er litt vanskelig å ta inn over seg hvor kritisk syk jeg har vært. Jeg har nok vært på vippen.

Les saken her: