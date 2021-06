Foto: Henrik J. Henriksen A-magasinet Matskolen Aprikosterte og opphengt melk er en perfekt sommerdessert Og aprikosterten fortjener en klatt opphengt melk.

Nå nettopp

I dag lager jeg aprikosterte, og for den som har lest denne spalten en stund, så er det ikke første gang. Jeg gjør det i starten av hver bidige sommer. Det er noe med den lille, blide frukten som dukker opp på denne tiden, og som minner oss om at den varme tiden er på vei.

Den har ikke mengder med smak, men den er bemerkelsesverdig kjøttfull og egner seg perfekt til terter. Kanskje med en klatt med krem, iskrem eller opplagt melk ved siden av. Vet du ikke hva opplagt melk er, sier du? Vel, du er ikke den eneste.

Jeg har skrevet mangfoldige ganger om å sile syrnet melk for å få en tykk, kremaktig konsistens. Jeg har også skrevet at vi ikke har kultur for dette her til lands i motsetning til for eksempel i Midtøsten. Det er blitt behørig kommentert, og jeg legger meg langflat.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger ned i saken.

For går man tilbake til Cappelens kokebok for fagskoler i husstell fra 1961, finner man opptil flere fremgangsmåter og bruksområder. Du finner det også i Henriette Schønberg Erkens Stor kokebok fra 1935. Det er jo ikke rart, egentlig, at et land som i så stor grad har levd på meieriprodukter, også kan å lage opplagt melk.

