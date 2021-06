Forholdet har «kronisk sextørke». Hva skal han gjøre?

Sexlivet er gått i dvale. Kona er sliten og uinteressert i å få det i gang. Hva skal han gjøre?

Illustrasjon: Åge Peterson

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

15 minutter siden

Dette er sikkert et spørsmål som du har hørt mange ganger før, men for min del er det en ganske ny situasjon. Saken er at min kone og jeg nesten ikke har sex lenger. Og det er ikke meg det står på, for å si det sånn.

Vi har levd sammen i litt over ti år, og har to barn. Etter at vi fikk førstemann for noen år siden, gikk sexlivet inn i en dvaletilstand noen måneder, men det tok seg opp igjen etter en stund. Selv om det ikke kom opp på det nivået vi hadde hatt tidligere, med to-tre ganger i uken, så hadde vi i alle fall mer eller mindre regelmessig sex til den yngste ble født for snart ett år siden. Men denne gangen har dvaletilstanden gått over i en kronisk sextørke.

Jeg vet ikke hvorfor det er blitt sånn. Når jeg spør min kone hva som er i veien, kommer det ikke egentlig så mye ut av det. Hun sier at vi bare må komme i gang igjen, at vi begge må skjerpe oss og lignende ting. Men uten at det skjer noe fra hennes side. Når jeg prøver meg, så er hun stort sett for trøtt eller hun føler seg dårlig. Det passer i alle fall aldri.

