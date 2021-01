Karrieredrømmen ble knust da hun var 20 år. I stedet er hun lektor i faget hun ikke mestret som barn.

Hvem:

Norsk-egyptisk mattelektor. Bosatt i Oslo med mann og to barn.

Hva:

Gründer og eier av Matematikkhjelperen. Prosjektmedarbeider og foredragsholder for Kikora, som årlig arrangerer Mattemaraton for norske elever i grunnskolen. Sitter i styret for Lamis (Landslaget for matematikk i skolen). Spaltist i Aftenposten.

Hvorfor:

Ferske resultater fra den europeiske undersøkelsen Timss, som måler elevers kompetanse i matematikk og naturfag, viser at norske 5.-klassinger leverer bedre enn gjennomsnittet i Europa, mens 9.-klassingene er svakere.

