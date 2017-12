– Her er «Black label». Mykt for den kresne og 50 kroner dyrere for sekken. Dette går det mye av her i Bærum.

Lise Winther, dugnadsansvarlig i Stabæk Håndball, står omgitt av 1241 sekker med doruller, stablet i 30 tre meter høye tårn. En trailer har levert stablene utenfor håndballhallen. Med neglene og øvede hender river Winther opp plasten som holder tårnene sammen.