Dette var planen: Choi skulle få betalt for å hjelpe en eldre mann over grensen til Kina, der mannen skulle treffe familiemedlemmer fra Sør-Korea som han ikke hadde sett på 30 år. Pengene skulle familien fra sør betale Choi på møtestedet.

Nattemørket midtvinters gjorde det lettere å krysse elven over grensen til Kina uten å vekke oppmerksomhet. En grensevakt fikk litt penger for å se den andre veien da Choi og reisefølget hans hastet over isen. Ut av Nord-Korea.