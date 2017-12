Hissige bjeff bak inngangsdøren. Idet May Britt Tvenge (67) åpner døren, bykser foxterrieren Frida frem, vill av glede i kroppen. Tvenge gir Anette Skurdal Botnen (44) en god klem.

De to har fått et tett forhold siden de møttes for snart fire år siden, da den første hadde fått tilbakefall, og den andre var nyansatt kreftsykepleier ved palliativ avdeling på Akershus universitetssykehus i Lørenskog (Ahus). Tvenge var en av de første pasientene hun fikk. Nå står det alltid et par lilla tøfler med rosa og hvite hjerter klare til sykepleieren i May Britt Tvenges entré.