Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er vokst opp i en tid der overgrep skjedde uten at noen grep inn, hvor ingen skjønte, så eller ville se. Jeg har vokst opp med at overgrep og seksuell trakassering var noe jeg måtte ordne opp i selv, og ikke fortelle om til andre. Jeg ville jo ikke være til bry. Ville ikke ta noe plass. Derfor ønsker jeg metoo-kampanjen så inderlig velkommen. Godt at skapet blir satt på plass. Men jeg skulle også ønske at vi kan snakke litt mer om hvordan vi selv setter grenser. Hvor går grensene for «meg»? Og hva som kan føre til at vi ikke alltid klarer å sette grenser.