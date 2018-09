Det fine med dufter, er at hjernen behandler dem i et område tett ved der den også lagrer minner og følelser. Slik kan et sniff av parfymen til en tilfeldig forbipasserende minne deg om din første kjæreste. Duften av bolledeig kan på ett sekund transportere deg tilbake til barndommen.

Og på en helt ordinær hverdag, der høsten ligger knivskarp i luften, kan en smak i glasset fly deg tilbake til følelsen av ferie enda en gang. I år er det vanskeligere for meg å gå tilbake til hverdagen enn det pleier. Kanskje fordi ferien var lang og varm. Kanskje fordi tempoet i hverdagen er skrudd opp enda noen hakk denne høsten.