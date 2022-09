A-magasinet Siste ord Åpent brev til sjaman Durek Siden du har blokkert meg på Instagram, må jeg nesten spørre her. Jeg har nemlig noe jeg vil ta deg på ordet på.

1. sep. 2022 15:05 Sist oppdatert 14 minutter siden

Kjære Durek Verrett.

Det er en stund siden nå, men du husker kanskje talemeldingene du sendte meg?

De du leste inn og sa «Hey, my love», «elsker bildene på Instagrammen din», før du forklarer for meg at «Illuminati» finnes? Hvor du ber meg snakke med høytstående kjendiser og mektige politikere så jeg også kan få «bevis»?

Da du spurte om vi kunne ta en kopp te og henge ut litt, før mine kritiske spørsmål gjorde noe med tonen.

Kronisk syke blir slukt, tygget på og spyttet ut igjen, skriver Ingeborg Senneset.

Plutselig var det ikke lenger «helt greit» at jeg ikke «er enig i alt» du gjør. Brått var det «uheldig» at jeg «ikke ser disse tingene». Du sa «however, I love you», «det er ikke om en kult» og hvis jeg ikke tror på Illuminati, må jeg «virkelig begynne å åpne øynene».

Du husker kanskje også at du blokkerte meg? Dessverre, for du har sagt noe annet også, nemlig at du vil gjøre verden til et bedre sted.

Og jeg har et forslag til hvordan.