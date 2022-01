A-magasinet Matskolen Henrik J. Henriksen: Fra Kina med suppe

Halve verden spiser nudelsuppe. Hvorfor ikke resten?

26. jan. 2022 18:15 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge kinesisk mytologi skiller den kinesiske mannen seg fra usiviliserte folk, ville og barbarer, ved to spiseskikker: Han varmebehandler maten og spiser korn. Å koke mat og dyrke korn er de mest grunnleggende forutsetningene for det moderne mennesket. Det kinesiske kjøkkenet er et av de aller eldste og største i verden. Å komprimere det ned til noen få linjer er umulig. Likevel er det én ting som kommer til meg når vi snakker om kinesiske mat: nudelsuppen.

Nudlene kommer antagelig fra Persia

Men det er da de inntar Kina ved begynnelsen av vår tidsregning, at det tar av. Nye mølleteknikker gjorde det langt enklere å male kornet, og mange delikatesser kunne trylles ut av en deig med finmalt korn og vann. På 300-tallet skriver den lærde Shu Hsi en ode til hvetedeigen og alt den brukes til, én oppskrift for hver sesong: Om våren spiser man fylte, dampede hveteboller, om sommeren flortynne pannekaker, hevede deiger skal settes til livs om høsten, og om vinteren er det tid for en dampende nudelsuppe!

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.

Fra Kina reiser nudelsuppen videre til mesteparten av den østlige halvkule. Den blir en grunnleggende del av kostholdet i nesten samtlige regioner her. Kombinasjonen av kraft, gjerne smaksatt med fermenterte, mettende og stivelsesrike nudler, er himmelsk.