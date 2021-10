De startet på trammen i Bærum. Gikk gjennom skog ... ... og over fjell. A-magasinet Aktiv De lot bilen stå og gikk til hytta

Eiolf Stein (63) og Per Myklestu (64) tok for første gang beina fatt for å komme til hytta. Det førte til mer enn bare å komme frem.

Eiolf Stein og Per Myklestu pakket sekkene og gjorde seg klare for hyttetur – slik de ofte gjør når helgen nærmer seg. Vanligvis er neste steg å sette seg i bilen, men denne gangen gikk de forbi bilen og inn i skogen.

Tram til tram

I Norge finnes det 440.000 hytter og fritidsboliger.

– Hytta er vår tids katedral, sier Per Myklestu.

Pensjonisten fra Bærum drar ofte til fjells for å slappe av. Der oppe venter wi-fi, vaskemaskin og rødvin. I likhet med de fleste andre hytteeiere har han alltid kjørt bil til hytta, men i år bestemte han seg for å gå. Sammen med vennen Eiolf Stein lastet han 15 kilo på ryggen og gikk mot familiehytta på Vegglifjell.

– Det var en sterk opplevelse, sier Stein om turens første skritt.

– Å vite at jeg om noen dager skulle stå ved foten av Hardangervidda, og at jeg skulle komme dit helt av meg selv, var emosjonelt sterkt å tenke på.

