A-magasinet Matskolen Henrik J. Henriksen: Best under press

Piggsvinsoppen blir best om du presser den godt ned i stekepannen.

6. jan. 2022 11:00 Sist oppdatert 7 minutter siden

Masse sopp er i søkelyset for tiden. Piggsvinsoppen på bildet foran, er kanskje bedre kjent under sitt engelske navn Lion’s mane. Noen påstår at den har egenskaper som påvirker psyken. Det eneste jeg kan fortelle deg, er at den er veldig god.

Det er sjelden jeg har vært borti en sopp som til de grader gir meg følelsen av å sette tennene i lyst kjøtt som denne og spesielt hvis du steker den under press. Som jeg forteller i oppskriftene, er dette en teknikk du kan bruke på all sopp som vokser seg stor eller i klaser.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.