Vinskolen: Norge ut i verden

Skal du ut og fly? Endelig kan du kjøpe med deg flere norske gaver enn bare akevitt og melkesjokolade. Norsk sider inntar taxfree-hyllene.

3. august 2022

Jeg stusset allerede i det jeg svingte inn i taxfreebutikken på Gardermoen. En hel hylle med norsk sider? Her? Utvalget i avgangshallen er ellers preget av globale merkevarer, vinprodusenter med store finansielle muskler og internasjonale bestselgere. Jeg kan bare forestille meg byråkratiet som ligger bak. For en milepæl det må være for de norske produsentene.

Og for deg som konsument, sender det også et svært viktig signal. Norsk sider holder internasjonal kvalitet. Og hvis du ikke allerede er kjent med hva vi trygt kan kalle «smaken av Norge», bør du bli det så raskt som mulig.

Naturgitte forhold

Egentlig burde det ikke overraske noen. Norge har svært gode, naturgitte forhold for å produsere frukt og bær av høy kvalitet. Vårt kjølige klima og moderate sommertemperaturer gir lang vekstsesong. Det er en stor fordel. Duft og smak tar tid å utvikle. La meg sammenligne det med vindruer. I land der varmen steker, går sukkernivåene i druen raskt opp. Samtidig går syrenivåene ned. Druer med mye sødme og lite friskhet gir vin som kan minne om daff Solo i smaken.

Under gjæringen blir sukkeret omdannet til alkohol. Og siden enkelte fremdeles tror på myten om at høy alkoholprosent på magisk vis er knyttet sammen med kvalitet, tar jeg en kjapp gjennomgang også av det.

