Psykolog Frode Thuen: Monogame forhold er langt mer stabile en åpne forhold.

De gir hverandre en mulighet til å leve et optimalt liv, mener leser. Monogame forhold ser han på som rutinepregede familiebedrifter.

– Jeg kjente en motivasjon, som jeg sjelden før har følt, for å bygge en bunnsolid plattform og et evig ekteskap, skriver leseren etter å ha datet to

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør

Nå nettopp

Jeg er så heldig. Jeg er gift med en fantastisk kvinne. Etter 20 år er hun fortsatt fantastisk.

Ettersom årene har gått, ser jeg likevel tydelig at jeg ikke kan levere på alt. Det ligger et så stort følelsesregister i oss mennesker, og jeg vil, selv om jeg gjorde mitt beste, aldri kunne klare å få frem alt dette hos henne. Trolig kan ikke hun det hos meg, heller.

Vi har hatt et langt forhold med følelser, intimitet, erotikk, kjærlighet og alt det som man håper et forhold skal ha. Alt det du, Frode Thuen, og resten av samfunnet mener er fullt oppnåelig i et forhold. Men jeg reflekter over at halvparten av alle forhold ender med brudd, og jeg ser mange som burde vært terminert. Og jeg ser flate, rutinepregede forhold som egentlig bare er en familiebedrift.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn