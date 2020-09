De skal bygge ny flyplass og en helt ny bydel. De har fått ny havn, skinnende skyline, milliard-kulturhus og planlegger tusen nye hotellsenger. Som om ikke det var nok: Fotballaget jager historiens første nordnorske seriegull. Akkurat nå er Bodø en by som summer av overmot. A-magasinet Bodø Byen bygger for milliarder og nekter å bremse. Fotballaget har ikke tapt på 291 dager.

Et fotballag kan endre mentalitet. Det kan også en by gjøre. Hva har skjedd med vesle Bodø?

En guttegjeng har lurt seg opp på et tak. I ettermiddagslyset har de utsikt til en by som er forvandlet, en flyplass som skal totalendres og en nesten koronatom arena med et fotballag ingen andre norske byer har maken til. «Bodø/Glimt på topp, olé, olé!» synger supporterne som har fått plass på tribunen.

To karer sitter på en nypolert bil bak det ene stadiongjerdet, noen pjokker bruker en trepalle som stige og gatene er fulle av gule flagg, det er utsolgt, ny ladning ventes i oktober.

Mennesker som har levd hele livet med klubben, bruker ord som «absurd» og «vanvittig». Budsjettet er lavt sammenlignet med storhetene i norsk fotball. Spillerne Glimt startet dette eventyret med, var en gjeng knapt noen ville ha. Likevel kan den 104 år gamle klubben i år vinne sitt – og ikke minst Nord-Norges – første eliteseriegull noensinne.

Det er den nest siste lørdagen i august. Serien er halvspilt. Nordlendingene har et forsprang det begynner å bli vrient å gjøre noe med. Glimt mot Start ble ikke en kamp. Det var som å se korn bli kvernet til mel. I fjor tok Bodø/Glimt sølv. Nå? På vei ned mot sentrum sier en av de 200 heldige som slapp inn:

– Nå tør jeg si det. I år tror jeg det blir gull.