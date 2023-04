A-magasinet Gåsehud Sophie Elise Isachsen: – Ble rørt av meg selv

Sophie Elise Isachsen får gåsehud cirka én gang i uken.

03.04.2023 13:51 Oppdatert 10.04.2023 15:19

Jeg er litt merkelig, for jeg kan få gåsehud av ingenting, så vidt jeg kan forstå helt uten at det er trigget av noe. Den oppstår kanskje en gang i uken, men heldigvis er den alltid positiv. Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har opplevd det som noe negativt. Ellers kan det dukke opp på grunn av noe så enkelt som et bra drop i en låt. Det trenger ikke engang å være en spesielt vakker låt, det kan være Ballinciaga, liksom.

Mange har hatt skjellsettende konsertopplevelser der de har kjent en form for gåsehud, men det kan jeg ikke huske å ha hatt selv. Når det kommer til musikk, skjer det for meg nesten utelukkende når jeg har på meg headset og blir veldig fortapt i en fantasi. Men jeg jobbet som DJ en periode, og da kunne det hende at jeg ble rørt av meg selv. Herregud, så teit!