A-magasinet Matskolen Fermentert paprikasaus er nydelig på pizza og med pasta

Noe er alltid i gjære. Denne gangen er det paprika.

12.05.2023 13:56 Oppdatert 16.05.2023 15:32

I et forsøk på å lage mine egne tvister på libanesiske klassikere for en tid tilbake hadde jeg bestilt altfor mange kasser med rød paprika. Planen var å lage den legendariske paprikadippen muhammra, men tiden strakk ikke til. I frykt for at paprikaen skulle bli dårlig, besluttet jeg at vi skulle fermentere alt og ta stilling til videre bruk senere.

Den tynne suppen som var i gjæringstanken etter ti dager, var definitivt ikke riktig for en muhammra. Den skal være tykk som seterrømme. I stedet ble det løsningen på noe helt annet.

Blandet med tahini og chili ble det min egen «spicy» tarator, grillsausen som vanligvis lages med sitron og hvitløk. Syren fra gjæringen erstattet sitronen, og den vidunderlige paprikaaromaen ga det hele både dybde, aroma og en fantastisk farge. Sausen er fortsatt en av mine Midtøsten-inspirerte favoritter.

