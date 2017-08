Jeg blir alltid nostalgisk av valgtider. På tross av uenighetene er det alltid noe samlende ved denne samfunnsdugnaden. I min barndom, på syttitallet, ble det gjerne servert mat fra det østlige Europa på valgvakene. Pirogen var en gjenganger.

Problemet var, som med så mye annet fra denne tiden, at maten ofte seilte under falskt flagg. Risottoen for eksempel. Alle vi som husker de første, norske utgavene av denne italienske klassikeren, vet at den hadde lite med originalen å gjøre.