A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Åtteåringen gruer seg til skolen Skolestarten i august er ikke en gledens dag for alle.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

20. aug. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Jeg treffer et foreldrepar med en jente på åtte år som begynner i 3. klasse. Dette skulle ha vært en tid da hun hadde knekket skolekoden og gledet seg til hverdagen på skolen. Men slik er det ikke. Det har vært motbakke fra første dag på skolen, og det kjennes nærmest umulig for både foreldrene og Oda selv å ta fatt på et nytt skoleår. Kan en så ung jente være skolevegrer? undrer faren hennes. Jeg treffer først foreldrene, så Oda til en samtale.

