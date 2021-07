Foto: Privat Det var en varm og fin sommerdag på Landsskytterstevnet. Men på ettermiddagen satt Vegar i et telt mens lynet lyste utenfor. Brått fikk han et kraftig støt. A-magasinet Lyn Han ble truffet av lyn: Kroppen gnistret og ristet

Onsdag har Meteorologisk institutt sendt farevarsler for mye lyn på Østlandet. Risikoen for å bli truffet av lynnedslag er bitte liten. Likevel skjedde det med Vegar Engdal.

Det er høye sommertemperaturer på Østlandet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for styrtregn og lyn for områder østafjells. Faren for lyn og torden vil være størst utover onsdag ettermiddag, melder NTB.

Også dagen denne historien starter, var det varmt. 18 år gamle Vegar Engdal badet i havet utenfor campingplassen. Mammaen og pappaen fyrte opp grillen.

Vegar hadde gledet seg til denne uken i slutten av juli i 2014. Han var en lovende skytter, og nå var det endelig klart for Landsskytterstevnet i Sandnes. Om tre dager skulle han skyte i konkurransen han hadde trent mot i ett år.

Campingplassen var utvidet for å få plass til alle skytterne som skulle overnatte. Den hvite, store campingvognen til Vegar og familien sto parkert i en åker. Utover ettermiddagen begynte det å regne, så de satte seg inn i forteltet. Regnet pisket mot duken.

Mens mammaen gikk inn i vognen, ble Vegar og pappaen sittende i teltet. De satt i hver sin campingstol med armlener av stål og snakket om den kommende konkurransen.

Tordenværet braket over dem. Med ujevne mellomrom lyste teltet opp. Vegar sendte en melding til noen av de andre på skytterlaget: «Vi må passe på no. Så vi ikke blir truffet av lynet».

