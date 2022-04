A-magasinet Siste ord Christine Koht: Rikt liv Når jeg har det dårlig, tenker jeg på prins Charles. Ikke originalen, men Charles, slik han fremstilles i The Crown.

6. apr. 2022 10:40 Sist oppdatert nå nettopp

Der går han, den styrtrike arvingen, med bøyd nakke over heiene rundt slottet sitt i Skottland. Der går han, med bøyd nakke i parken foran slottet sitt utenfor London, mellom de mest vidunderlige blomsterbed. Han enser dem ikke. For han er dønn ulykkelig hele tiden.

Dønn ulykkelig i teaterlosjen, under bankettene, i sine egne stuer, der krystallet skinner og blomsteroppsatsene er like overdådige som oversette. Han kan invitere hvem han vil, bestille hva som helst av butleren sin. Men. Rike mennesker er ulykkelige.

Det er en av de barnelærdommene jeg husker aller best fra skolen og syttitallsoppveksten min. Vi lærte at heleren var like god som stjeleren, vi tegnet border i kladdeboken og menn med skjegg og kjole i religionstimen. Og så lærte vi at rike mennesker er ulykkelige.

Eller i alle fall at penger ikke er det viktige i livet. Vi skulle velge livsvei med hjertet og absolutt ikke tenke på hvor mye vi kom til å tjene. Vi hadde bolleklipp og strikkevester, så på «Dynastiet» og gjenkjente det med en gang: Nemlig, rike mennesker er dønn ulykkelige.

