Vinskolen: Endelig høst!

Nå gjør vi det enkelt. Høstens glitrende råvarer kombinert med viner som passer perfekt til.

I dag 09:57

Ektefølt begeistring. Det er hva jeg kjenner i møtet med en bunt neper. Man skulle tro det skulle mer til for å glede en kvinne. Men med årene, innser jeg at det faktisk er bare dette som skal til. Sellerirot med blader. Sopp i en liten bøtte. Fårikålkjøttet som fylles opp i kjøttdisken. Blåbær og tyttebær. Multer, herregud ... Ikke få meg i gang på multer.

Nå tror du kanskje at jeg er en friskus som frekventerer skogen frivillig og hyppig. Det er feil. Heldigvis er nesten alle høstens beste smaker tilgjengelige også for oss som er mer bedagelig anlagt. For å gjøre det enda enklere for deg, har jeg satt dem sammen i par. Her får du seks supre viner, som passer til en konkret, personlig favoritt blant høstens smaker. Enkelt, greit og deilig.

La oss starte med sopp

Uten varmebehandling kan den fremstå tørr, trå og smakløs. Men så inntreffer alkymien i møtet med fresende smør og glovarm panne. Fylde. Smak. En bred vifte av duft. Umami, kaller japanerne den fedmefølelsen du kan kjenne i ettersmaken. Til sopp trenger vi vin som ikke er for overdøvende.

Transparent pinot noir passer ofte perfekt, kanskje nettopp fordi pinot noir fra Europa ofte får en duft som minner meg om norsk skog. Syrlige bær, mose og skogbunn. Er ikke det litt vakkert? Å gi soppen en ekko i glasset av sitt voksested?

Jeg har valgt en tysk utgave. De kaller druen spätburgunder, som du sikkert vet.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.