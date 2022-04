​​I sommer får en norsk forsker detaljerte bilder fra verdensrommets tidligste ungdom. Slike bilder har forskerne drømt om i 25 år.

7. apr. 2022 12:12 Sist oppdatert 9 minutter siden

I over to år har verden hatt oppmerksomheten rettet mot de aller minste konstruksjonene i universet, virusene. Umulig å se uten tusen gangers forstørrelse i et mikroskop. Men noen har vendt blikket den andre veien. Astronomer og teknikere ved den amerikanske romorganisasjonen Nasa har jobbet hardt for å komme i mål med et ambisiøst prosjekt, nemlig verdens største romteleskop.

James Webb Space Telescope skal gjøre oss i stand til å oppdage helt nye og fremdeles ukjente fenomener i det enorme universet. Målet er å se fødselen av de aller første galaksene.

