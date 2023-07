Hvorfor ble hun en skolevegrer?

Hun var flink på skolen, ble ikke mobbet, men falt likevel tidlig ut. Som godt voksen lurer hun på hvordan det kunne skje.

Jeg er en voksen kvinne, som falt ut av skolen før skolevegring var er kjent begrep.

Jeg ble ikke mobbet, tok fag veldig lett og syntes skolen var et OK sted å være. Likevel begynte jeg tidlig på barneskolen å lyve på meg hodepine og lignende for å slippe å gå på skolen. Var også marginalt sykere enn andre barn, og har fått påvist pollenallergi som voksen. Det kan ha påvirket energinivået. Men det jeg husker, er at jeg heller ville være hjemme, uten noen klar motivasjon. Hadde stabile og gode foreldre. Fraværet ble bare større og større, særlig etter at foreldrene mine skilte seg. Jeg falt helt ut av skolen i ungdommen.

Jeg er blitt beskrevet som et positivt og utadvendt barn, men husker ingen av fritidsaktivitetene som særlig meningsfulle. Det jeg likte best, var å ha meningsfullt samvær med nære venner, gjerne én og én. Og holde på med kunst, motivert av det kreative, ikke av typen «lær å rulle pølser for å skape en keramikkbolle». Var aldri spesielt sjenert, sto gjerne på scenen, men turte aldri å begynne på noe organisert. Det organiserte i seg selv skremte meg, ser jeg nå, samt påmelding for et halvt år av gangen osv.

Jeg vil ikke si at jeg hadde det dårlig, men jeg tror jeg manglet følelsen av engasjement i hverdagen. Og erfaringen min med organiserte aktiviteter, var at det ble en plikt å møte opp, en energityv, ikke egentlig gøy.

