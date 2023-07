Er det mulig å holde ut med dem?

De trår aldri til for fellesskapet. De husker all urett begått mot dem selv, og påstår at de aldri begår urett mot andre.

05.07.2023 09:17

Det er en mennesketype jeg ikke blir klok på, og som jeg har måttet forholde meg til både privat og i arbeidslivet. Det dreier seg om ansatte som ikke vil føre timer, slik alle andre gjør, rydde etter seg på felleskjøkken eller komme tidsnok til møter. De antyder at de er så unike, at regler ikke gjelder for akkurat dem.

I private sammenhenger kan vi se dem snike i køen eller ignorere skilt som sier «ingen adgang», og alt tyder på at de ikke engang legger merke til det. De «marsjer frem» med noe som synes å være en utpreget følelse av at de er berettiget til å gjøre det. De virker også svært konkurranseorienterte, noe som kan ødelegge stemningen i det som er ment å være trivelige settinger.

De gir aldri mer enn de kan få igjen. Det å skulle gi noen skyss, hvis det innebærer 10 minutters omvei, er helt utenkelig. Denne holdningen kommer til uttrykk i alle sammenhenger. Det gjør at de rett og slett kan fremstå som ganske usympatiske og lite imøtekommende.

Kritikk av andre og stygge kommentarer sitter ellers løst. Og om noen tar opp at de har følt seg såret, nekter de enten plent på at de noen gang har sagt det de sa, eller de ler det bort og sier det var en spøk, eller at den andre har misforstått.

Les Frode Thuens svar lenger ned: