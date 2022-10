Psykolog Frode Thuen: Kjæresten er alkoholiker

Han er rene drømmemannen, hadde det ikke vært for at han drikker altfor mye.

Frode Thuen Psykolog

Åge Peterson Illustratør

I går 16:55

Kjæresten min er raus, omtenksom, morsom og en god elsker, og vi har mange felles verdier og interesser. Han kan ellers mye om mangt, noe som gjør ham interessant, og jeg får aldri nei om jeg ber om hjelp til noe. På mange måter er han nærmest en drømmemann. Men han er også alkoholiker.

Det tok riktignok tid før jeg skjønte det. For til tross for at jeg har vokst opp med denne problematikken på nært hold, greide jeg ikke å gjenkjenne tegnene før det var for sent. Og det er veldig utypisk meg. Jeg har alltid avsluttet mine forhold til menn fortere enn svint, hvis jeg bare har hatt en anelse om at vedkommende har hatt alkoholproblemer.

Men altså ikke denne gangen. Kanskje fordi vi i starten bare møttes i helgene. Og selv om det alltid var alkohol involvert, var det på en naturlig måte. Trodde jeg.

