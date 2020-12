A-magasinet Rus Før tenkte Helge at narkomane har seg selv å takke. Det var før han som 30-åring satte sin første sprøyte.

Rett etter at A-magasinet ble relansert for 15-år siden, publiserte vi den første artikkelen om narkomane Helge Roll-Lund. I ett år fulgte vi has kamp mot rusen. Dette var den første delen i serien om Helge, og artikkelen sto på trykk i A-magasinet den 4. november 2005. Nederst i saken kan du lese hvordan han har det i dag.

Helge Roll-Lund (32) setter en sprøyte med heroin til frokost. Tre timer senere tapper han seg et glass vann fra dispenseren i redaksjonslokalet til tiggermagasinet =Oslo.

Det er dagens lunsj.

Rommet i Kirkegata er hvitmalt. De eneste fargeklattene er to svarte skinnsofaer. I den ene prøver en kvinne å vekke ektemannen sin. Helge smyger seg forbi for å kjøpe dagens første bunke med magasiner. Rundt halsen henger et lykketroll med grønt hår, en ørn og en medaljong. Den magre kroppen er svakt fremoverbøyd. Midt i rommet stopper han og slår ut med armene:

– Jeg vil til Spania! Jeg må avruses. Jeg orker ikke dette livet.

Blikket farer over rommet. Ingen fanger det. Det er 22. august og bare noen dager siden en mann stakk til ham en brosjyre om avrusning i Spania. Vanligvis ville han ha kastet den i søppelet. Men denne gangen tok han vare på den. De siste to månedene har Helge solgt =Oslo i stedet for å tigge penger av folk. Selger han 60 blader om dagen, holder han seg fri for abstinenser.