A-magasinet Portrettet Fire år etter at Catharina Vu var på «Miss Saigon»-audition, fikk hun en telefon Catharina Vus foreldre flyktet fra Vietnam til Norge da byen Saigon falt. Nå er 28-åringen klar for hovedrollen i musikalen «Miss Saigon» på Folketeateret.

Publisert: 29.08.2023 21:54 Oppdatert: 01.09.2023 21:43

Året er 1978. I en overfylt, spinkel fiskebåt et sted i Sør-Kina-havet sitter en 15 år gammel gutt. Han heter John Vu, og sammen med søsteren, svogeren og nevøen på ett år er han på flukt fra kommunistregimet i Vietnam. Stanken fra oppkast og avføring er fæl. Frykten for uvær, pirater og voldtektsmenn er enda verre. Redningen kommer til slutt, mannskapet på et norsk skip tar dem om bord.

Ferden går videre til Norge, og han forelsker seg i Kim Hoang, også hun båtflyktning fra Vietnam. De gifter seg og får tre barn. Det yngste får navnet Catharina.