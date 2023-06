Han får kritikk for å selge boller til barn. Og for å være et dårlig forbilde. Hvordan har influencer Oskar Westerlin (25) fått makt over en ny guttegenerasjon? Oskar Westerlin: – Jeg vil bli størst

08.06.2023 12:41 Oppdatert 15.06.2023 15:22

– Hei! Mitt navn er Oskar, 25. Er navnet ditt Rasmus? Fordi jeg har lyst til å ta deg i begge ..., sier Oskar Westerlin til kvinnen som står foran ham.

Vi er på Tinder in Real Life, et Youtube-konsept der kvinner velger menn ut fra sjekkereplikker. Noen av kvinnene i serien har spurt om å få bli med på Instagram. Andre er leid inn via Statist.no.