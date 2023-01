A-magasinet Matskolen Matskolen: Ingen misliker kyllingbryst

Noen synes kyllingbryst er litt smakløse, men det løser du med en smaksrik saus.

26.01.2023 10:58

Da jeg var barn, var kylling noe man kjøpte ferdig grillet i butikken. Det var ikke lett å finne en hel fugl. Fikk du tak i en, var det gjerne et trist skue. Men tidlig på 90-tallet skjedde det noe på fuglefronten: Kylling ble den nye pølsen og av stadig stigende kvalitet.

Alle ville ha filet, og kyllingrasene som ble avlet frem, hadde etter hvert brystmuskulatur som neppe var nødvendig for en fugl som ikke kan fly. Til gjengjeld ble den til gleder for filetglade mennesker. Kyllingbryst fikk ben å gå på, mens lårene ble liggende igjen i hyllene.

Nå er det slik at filetmat fort blir tørr i pannen, og vi som drev profesjonelt med mat, kunne fråtse i det beste kyllingkjøttet til en brøkdel av prisen. Men Adam var som kjente ikke lenge i paradis, og da forbrukerne forsto at lårene kunne hives i ovnen med et garantert saftig resultat, snudde tidevannet. Vi nordmenn går som kjent i flokk. Plutselig var det flere fyldige bryst enn lekre lår i hyllene.

