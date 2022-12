Psykolog Frode Thuen: Er hun en psykopat?

Det viser seg at hun har beholdt elskeren hun hadde fra før de ble sammen, men hun benekter alt. Er sjalu, manipulerende og selvsentrert.

Frode Thuen

13. des. 2022 11:15 Sist oppdatert i dag 11:36

Jeg er en raus og omsorgsfull mann i begynnelsen av 40-årsalderen og samboer med en flott dame som er noen år yngre enn meg. Vi har regelmessig og god sex, og jeg er alltid på tilbudssiden og elsker å tilfredsstille henne på alle områder. Og lenge trodde jeg at vi elsket hverandre gjensidig.

Men det viser seg nå at hun har en elsker som hun har hatt et forhold til over lang tid, fra før vi traff hverandre. Jeg har sikre bevis på forholdet, blant annet fra noen av mine venner som kjenner elskeren hennes godt, og de forteller at han går rundt og skryter av forholdet deres. Men når jeg konfronterer henne med det jeg vet, benekter hun alt. Hun sier hun aldri har vært utro mot meg.

Det er for øvrig slik hun er – hun innrømmer aldri noen ting, hun vet alltid best, og gjør aldri noe galt. Hun ønsker å fremstå som en prektig kvinne, men hun er altså det stikk motsatte – totalt skruppelløs, og uten empati og moral.

Hun er ellers følelsesmessig ustabil, sjalu, manipulerende, selvsentrert, og uten skyldfølelse. Og hun føler seg hevet over og tror hun er bedre enn andre mennesker. Jeg tenker at hun kanskje er en psykopat, som tyr til konstante løgner for å manipulere dem rundt seg. Hva tror du om det?

