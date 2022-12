A-magasinet Matskolen Matskolen: Søtt og sunt

Høyt henger de, og kjempesøte er de.

20. desember 2022

Verdens kanskje eldste by, Ariha i Palestina, ble til da folk begynte å henge rundt daddelpalmene der for 12.000 år siden. I Bibelen er byen nevnt mange ganger, men da under navnet Jericho, med tilnavnet «Palmenes by». Er det mulig at det handlet om dadler?

Frukten var nesten som hard (eller i hvert fall halvfast) valuta å regne. Den var sikringskost fra Nord-Afrika til Persia. Med noen slurker kamelmelk kunne en neve dadler være et fullverdig måltid. Mange steder i verden er dette fortsatt den foretrukne frokosten. Dadler var og er gull.

Kamelmelk er ikke en gjenganger i kjøleskapet mitt, men jeg spiller likevel den samme melodien.

Jeg har bare byttet ut melken med ost. Dadlene er fulle av karbohydrater, og osten leverer fett og protein. Særlig faste oster som gouda eller cheddar (den oransje på bildet er en Spaekenhoe Red Leicester, upasteurisert), alpeoster som gruyere eller faste oster av geit- eller sauemelk (den hvite osten er en upasteurisert gabietout av sau) går utmerket med den søte frukten. Dette kan serveres til frokost eller som en søt og mettende avslutning på dagen. Du kan servere faste, store dadler av medjoultypen eller de bløte, søte som kalles rotab. Sistnevnte har et høyere væskeinnhold og er aller, aller best rett fra kjøleskapet.

Det er ikke noe nytt at søte ting passer godt til fet mat, og det er derfor ingen overraskelse at de passer godt til svin. Grunnen til at det ikke er mer vanlig, er kanskje bare at gris ikke er kjempepopulært i de områdene hvor du finner palmene. Frukten passer utmerket i en gryte sammen med de fete stykningsdelene eller som en søt salat ved siden av en ribbe eller en helstekt and.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.

