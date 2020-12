A-magasinet Jon Helgheim Snakk om soper eller nazi skal ikke tas bokstavelig Det må være lov å si soper så lenge man ikke aner hva det betyr. Og dessuten bør østlendinger nå lære at det er helt vanlig å si nazi i Bergen.

Nå nettopp

Hadde A-magasinets årlige bortforklaringskavalkade vært internasjonal, hadde Donald Trump i år vunnet de fem øverste plassene. Men A-magasinet holder seg i Norge. For her, og da nærmere bestemt i Drammen, har TV-predikant og leder av Visjon Norge, Jan Hanvold, forklart hvor hårreisende galt det blir å påstå at Trump tapte valget i USA.