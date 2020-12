A-magasinet Aktiv Tips til helgens utflukt: Dette er trikset for å få fyr på bålet

– Å tenne bål er en selvfølge for alle som ferdes i skogen, enten man trenger en liten kaffeild eller har behov for et større varmebål, sier Trond Burud. For 25 år siden forlot han og kona Oslo-livet til fordel for et enkelt liv i skogen.

Silje Rønneberg Hogstad

4. des. 2020 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Med vante bevegelser slår Trond Burud (68) øksen i en bjørkekubbe og kløyver den i tynnere skier.

– Skogsarbeiderne i gamle dager lagde bål av typen nying, fortsetter han.

– Tre stokker som ble lagt over hverandre, med kvist og mindre ved imellom. Et slikt bål kan gi varme hele natten, også om vinteren.

Trolsk novembertåke ligger over Gjerdtjernet – eller Pitkä Aitalampi, som er det opprinnelige finske navnet – noen kilometer fra grenda Risberget nord i Finnskogen. Burud hentet meg ved den lille jaktkoia der jeg har tilbrakt natten. Vi har kjørt langs humpete skogsbilveier som forbinder de ulike delene av Risbergsmarka.

Han gjør meg oppmerksom på at min koie står midt mellom to ulverevir. Han lurer på om jeg hørte ulv i natt? Det gjorde jeg ikke. Dessverre. Eller heldigvis? Det ville kanskje gitt mer spenning enn jeg ønsker meg.